رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان علاقات التعاون والتطورات بالمنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في اتصال هاتفي، مع فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، اليوم الإثنين، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما أعرب عن تقديره لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.