ضبط سيارة بـ 2 طن أقماح أثناء خروجها بدون ترخيص بمركز بلاط بالوادي الجديد

قامت إدارة تموين بلاط بالوادي الجديد برئاسة مسعد على، مدير الإدارة، ومعاونيه، بالتنسيق مع الأستاذ عبد الموجود محمد أحمد، مدير وحدة التحصيل الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع مباحث التموين بضبط سيارة نقل محمّلة بـ 30 شيكارة قمح محلي زنة ٧٠ كجم للشيكارة، بإجمالي 2 طن و100 كجم، أثناء خروجها بدون تصريح من مديرية التموين وفقًا لضوابط تداول الأقماح كسلعة استراتيچية وتم تحريز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب المديرية بالمزارعين والموردين الالتزام بتوريد محصول القمح الخاص بهم من خلال مراكز التجميع المعتمدة أو الحصول على تصريح خروج من مديرية التموين في حال نقل الأقماح إلى محافظة أخرى.

ياتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلع الاستراتيجية، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.