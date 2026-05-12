كيفية الحج عن الأب المريض.. اعرف الشروط وحكم الحج عن العاجز الحي

يبحث كثيرون عن كيفية الحج عن الأب المريض، خاصة مع اقتراب موسم الحج 2026 من أجل فهم الحكم الشرعي الصحيح، ومعرفة شروط أداء المناسك نيابة عن الوالد المريض، حيث يعد الحج عن الأب المريض من الأعمال التي تحمل معاني البر والإحسان للوالد، وقد أجاز الشرع الشريف الحج عن المريض الذي لا يستطيع السفر أو أداء المناسك بنفسه بسبب مرض مزمن.

كيفية الحج عن الأب المريض

وأجابت دار الإفتاء عن كيفية الحج عن الأب المريض، وعن حكم الحج عن الأب الحي، وشروط الحج عن الغير.

وبيّنت دار الإفتاء، أنه ما دام المريض قد عجز عن أداء فريضة الحج بسبب مرضه فلا وزر في عدم أدائه بنفسه؛ لأن الحج منوطٌ بالاستطاعة، ويمكنه في هذه الحالة أن تنيب من يحج عنه سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.

ووضحت الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط لمؤدي الحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه من قبل؛ لما ورد في الحديث أن امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» متفقٌ عليه.

شروط الحج عن الأب المريض

وفي السياق، بيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج عن الغير، سواء كان حيًا أو متوفى، وذلك في إطار الردود الشرعية التي يُقدّمها المركز لخدمة المسلمين حول العالم، لاسيما مع اقتراب موسم الحج.

وأكد الأزهر للفتوى أنه يجوز الحج عن الغير في حال عجزه عن أداء الفريضة بنفسه، مثل كبر السن أو المرض المزمن الذي لا يُرجى شفاؤه، بشرط أن يكون من ينوب عنه قد أدّى فريضة الحج عن نفسه أولًا، وهو ما استدل عليه بحديث النبي ﷺ في صحيح السنة.

وأشار إلى أنه يُشترط في الحج عن الحي وجود إذن مسبق منه، خلافًا للحج عن الميت، حيث يجوز أداء الحج عن المتوفى دون إذن، سواء كان ذلك حجًا واجبًا أو تطوعًا.

ونوه الأزهر للفتوى بأنه إذا مات المسلم قبل أن يؤدي حجة الإسلام الواجبة عليه، يُستحب لأهله إخراج نفقات الحج من تركته، سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ، مشيرًا إلى حديث النبي ﷺ: «اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء».

خطوات الحج عن الأب المريض

ويكون الحج عن الأب المريض كالتالي: