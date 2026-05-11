قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا فرنسا تؤكد ثقة العالم في الدور المصري بالقارة
حريق في مخلفات منور مستشفى صيدناوي بالأزبكية | صور
ناسا تعلن عن مسابقة بجائزة 750 ألف دولار .. اعرف الشروط وموعد التقديم
الحكومة المصرية تبدأ التحول نحو السيارات الكهربائية.. التفاصيل الكاملة
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الحج عن النفس وعن المتوفى في حجة واحدة؟.. الإفتاء توضح الحكم

فريضة الحج
فريضة الحج
أحمد سعيد

مع اقتراب بداية موسم الحج 2026 تزداد التساؤلات حول حكم الحج عن النفس وعن المتوفى، وهل يجوز الجمع بين نية الحج للنفس والميت في حجة واحدة، خاصة مع رغبة الأبناء في بر الوالدين بعد وفاتهما ونيل الأجر والثواب، ويعد الحج عن الميت من الأعمال التي أجازها الشرع ولكن بشروط محددة وفي السطور التالية حكم الحج عن النفس وعن المتوفى.

هل يجوز الحج عن النفس وعن المتوفى؟ 

وأجاب عن سؤال هل يجوز الحج عن النفس وعن المتوفى؟ الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً "لا يجوز الجمع بين الحج عن النفس وعن المتوفى في حجة واحدة، ولكن يجوز الحج عن أنفسنا ووهب ثوابه إلى المتوفى".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من أراد أن يهب ثواب الحج إلى المتوفى يقول "لبيك اللهم بحجة عن نفسي وبعد إتمام المناسك تدعو الله وتقول يا رب هب مثل ثواب هذه الحجة إلى أبى المتوفى".

أعمال تعادل أجر الحج والعمرة لغير المستطيع
 

  1. جلسة الضحى لقول النبي عليه الصلاة والسلام "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، تامة تامة تامة".
  2. الخروج لصلاة الفريضة لما جاء عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المُحْرِم".
  3. حضور مجالس العلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته".
  4. بر الوالدين لما ورد في الحديث أن بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في السبيل.

أعمال صالحة تعادل الحج والعمرة في الثواب

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد أكد أن ما يُذكر من أعمال تعادل الحج إنما هو في الثواب والأجر فقط، وليس في الحكم الشرعي، قائلًا إن الحج سيظل ركنًا واجبًا لا يمكن الاستغناء عنه لمن استطاع إليه سبيلًا، ولا يصح أن يُفهم من هذا الطرح إلغاء الفريضة أو استبدالها.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن من المسائل التي تثار أيضًا حكم حج الصبي، حيث يجوز للمرأة أن تحج بطفلها الصغير، ويُكتب له أجر الحج كاملًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت امرأة صبيًا وقالت: «ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر»، مؤكدًا أن هذا لا يُسقط عنه فريضة الحج عند البلوغ، بل يظل مطالبًا بها إذا توافرت فيه شروطها.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هناك أعمالًا وردت في السنة تعادل أجر الحج والعمرة، ومنها الجلوس بعد صلاة الفجر في جماعة لذكر الله حتى شروق الشمس، ثم أداء ركعتين من صلاة الضحى، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل ذلك كان له أجر حجة وعمرة تامة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن هذا من فضل الله الواسع على عباده، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تفتح أبواب الأجر أمام من لا يستطيع الحج، دون أن تُغني عنه أو تُسقط فرضه، مؤكدًا أن المقصود هو توسيع دائرة الرحمة، لا تغيير الأحكام.

بداية موسم الحج 2026 موسم الحج 2026 الحج حكم الحج عن النفس وعن المتوفى هل يجوز الجمع بين نية الحج للنفس والميت هل يجوز الجمع بين نية الحج للنفس والميت في حجة واحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

المحافظ هيجيلك .. محافظ دمياط يبحث مطالب وشكاوى أهالي الزرقا

صورة أرشيفية

إصابة 4 فتيات في انقلاب تروسيكل بجرجا

جانب من التصوير

شاهد محافظ القليوبية يتابع جهود هيئة تنشيط السياحة في تصوير المعالم الأثرية والترفيهية للترويج

بالصور

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد