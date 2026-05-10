الافتاء توضح كيفية إعادة الإحرام للحج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن إعادةُ الإحرامِ بالحج إذا تحلل المعتمر من الإحرام بعد العمرة وأراد الحج فعليه في يوم 8 من شهر ذي الحجة ويُسمَّى "يومَ التروية" أن يستعد للإحرام بالحجِّ؛ فيلبس ملابس الإحرام على طهارة، ثم يصلِّي ركعتين بالمسجد الحرام إنِ استطاعَ، وينوِي الحجَّ، ويقُول: اللهم إني أردتُ الحج فيَسِّرْه لي وتَقبَّلْه مني. ثم ردِّد ألفاظ التلبية المعروفة، ومتى قلتَ ذلك -بعد تلك النية- صِرتَ مُحرِمًا بالحج.

واضافت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اخي الحاج: ردِّدْ ألفاظ التلبية (لبيك اللهم لبيك...) كلما استطعتَ في المناسك كلها وسواء في سَيرِك أو وقوفك وجلوسك وارفع بها صوتَك دون إيذاء لغيركَ، والمرأة تُلبِّي في سِرِّها، ولا تقطعها حتى تبدأ في رَميِ جمرة العقبة.

قالت  دار الإفتاء ، إن من أراد الحج متمتعًا فإنه ينوي العمرة من الميقات ويقول عند الإحرام: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم يعتمر ثم يتحلل من الإحرام، فإذا كان حين الإحرام بالحج قال: لبيك اللهم حجًا.

وأوضحت الإفتاء، طريقة إعادة الإحرام للحج، مخاطبة الحجاج، أنه إذا كنت متمتعًا ففي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويسمى "يوم التروية" تهيأ للإحرام بالحج على نحو ما سبق بيانه في الإحرام حين بدء الرحلة، والبس ملابس الإحرام الموصوفة على الطهارة غسلا أو وضوءا ثم صلِّ ركعتين بالمسجد الحرام إن استطعت، وانو الحج، وقل إن شئت: اللهم إني أردت الحج فيسره لي وتقبله مني.

وتابعت دار الإفتاء: ثم قل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ومتى قلت ذلك -بعد تلك النية- صرت محرمًا بالحج، ورددها كلما استطعت في سيرك ووقوفك وجلوسك وارفع بها صوتك دون إيذاء لغيرك، والمرأة تلبي في سرها، وداوم عليها وأنت في الطريق إلى منى وإلى عرفات، وفي عرفات، وحين الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، وفي هذه الأخيرة، وعند وصولك إلى منى يوم النحر ولا تقطعها حتى تبدأ في رمي جمرة العقبة.

وقال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر، إنه يجوز للمسلم الاستحمام للنظافة أثناء الإحرام، مؤكدًا أنه لا يكون على المحرم وزرًا أو إثمًا فى هذا الأمر.

وأوضح "عبد المعز"، في إجابته عن سؤال حول محظورات الإحرام ، الاستحمام للنظافة أثناء الإحرام لا يعد تحلالًا منه ولكن يجب على المحرم أن يلبس ملابس الإحرام بعد استحمامه مرة آخرى، وألا يمشط شعره حتى لايتساقط وهو محرم.

وأكد الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية السابق- أنه إذا امتشطت المرأة أو الرجل أثناء الإحرام ورأى أحدهما في مشطه شعرات لا يدري هل قُطِعَتْ بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلًا، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفديةُ بالشك والاحتمال.

