رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القلب توقف والإنعاش استمر 45 دقيقة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة

عبدالصمد ماهر

توفي منذ قليل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة  ، بعدما أعلن نجله عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد رحلة مرض طويلة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري، أن الفنان تم حجزه منذ فترة في المستشفي وتم تقديم الخدمة الطبية له وتحسنت حاله نسبيا، وخلال الأيام الماضية تعرض الي وعكة صحية .

 وأشار المصدر الي أن الساعات الأخيرة في حياة الفنان عبدالرحمن ابو زهرة  شهدت مشكلات في عضلة القلب والتنفس حتي قبل الوفاة بحوالي ساعة وتقريبا في تمام الساعة 9.15 مساء بعدما توقفت عضلة القلب ، وتم عمل انعاش قلبي رئوي لمدة ٤٥ دقيقة ولم يحدث استجابة  وهو الأمر المتعارف عليه طبيا  وتم الاعلان رسميا عن وفاة الفنان في تمام الساعة 10 مساء اليوم الاثنين .

رحل عن عالمنا اليوم منذ قليل  الفنان  القدير  عبد الرحمن أبو زهرة،  بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

وأعلن نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، بكلمات مؤثرة كشف خلالها عن الجانب الإنساني والخلقي لوالده، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ ومواقف وإنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون فنانًا كبيرًا.

وقال أحمد في رسالته:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء.. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، وأن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب”.

وأضاف:“مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق.. مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوا له بالمغفرة”.

ولد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في 8 مارس عام 1934، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، قبل أن يبدأ رحلته داخل المسرح القومي عام 1959، ليقدم بعدها مسيرة فنية ضخمة تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة والدبلجة.

وعلى مدار عقود طويلة، نجح أبو زهرة في تقديم شخصيات متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما والأدوار التاريخية والاجتماعية، لكنه استطاع أن يترك بصمة خاصة جعلته واحدًا من أكثر الفنانين قربًا من الجمهور.

