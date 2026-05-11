خبير مناعة : فيروس هانتا لا يدعو للقلق .. وانتقاله محدود

أكد الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة جامعة أكسفورد، إن فيروس هانتا لا يمثل تهديدًا واسع الانتشار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن طبيعة انتقاله تجعل احتمالات العدوى بين البشر منخفضة نسبيًا.

وقال سالمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الفيروس يُعد من الفيروسات شديدة الأعراض، لكنه لا ينتقل بسهولة، حيث يتطلب عادة ملامسة مباشرة لفضلات القوارض، وهو ما يقلل فرص انتشاره على نطاق واسع.

غياب الاحتكاك المباشر بين الإنسان والفئران

وأشار إلى أن وجود الفيروس قد يكون أوسع جغرافيًا مما هو مُعلن، لكن غياب الاحتكاك المباشر بين الإنسان والفئران يحدّ بشكل كبير من انتشاره.