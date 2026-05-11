أستاذ أمراض صدر : فيروس هانتا ليس جائحة .. ولن يشابه كورونا

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، أن فيروس هانتا لن يكون جائحة بأي حال من الأحوال ولن يشابه فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كورونا كان له طبيعية خاصة وهي سرعة الإنتشار.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن فيروس هانتا ينتقل من القوارض للإنسان، من خلال مخلفات القوارض، من خلال إستشاق الإنسان للرائحة، ومن خلالها له أثار جانبية شديدة، ولكن نسبة الإصابة بسيطة.

الحالات التي ظهرت كانت على متن المركب

وتابع أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، أن الحالات التي ظهرت كانت على متن المركب التي بها إصابات.