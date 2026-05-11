قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تؤكد دعمها لتمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن خلال تحرك دبلوماسي دولي قوي

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن الدولة المصرية تقود تحركًا دبلوماسيًا واسعًا على المستوى الدولي بهدف دعم حقوق القارة الأفريقية وتعزيز حضورها في مؤسسات صنع القرار العالمي.

وأوضح موسى أن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في كينيا جاءت قوية وحاسمة، حيث شددت على ضرورة إعادة النظر في هيكل الحوكمة الدولية الحالي، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول.

وأشار إلى أن وزير الخارجية شارك في جلسة رفيعة المستوى ضمت عددًا من وزراء خارجية الدول الأفريقية، إلى جانب وزير خارجية فرنسا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحت عنوان «إصلاح مجلس الأمن الدولي».

وأكد خلال الجلسة أن مصر تتمسك بموقف ثابت وواضح بشأن ضرورة إنهاء ما وصفه بالظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، نتيجة غياب التمثيل الدائم والعادل داخل مجلس الأمن.

وأضاف أن وزير الخارجية شدد على أن إصلاح النظام الدولي لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات العالمية، موضحًا أن الموقف المصري يدعو إلى حصول أفريقيا على تمثيل دائم داخل مجلس الأمن، بما يشمل جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بالعضوية الدائمة.

كما أشار إلى أن هذا التمثيل يجب أن يعكس ثقل القارة الأفريقية ودورها المتزايد على الساحة الدولية.

وأشاد أحمد موسى بدور «لجنة العشرة الأفريقية» وجهودها في تنسيق المواقف بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه سيراليون في دعم وحدة الصف الأفريقي.

ولفت إلى تحذيرات وزير الخارجية من خطورة الوضع الدولي الراهن، مؤكدًا أن العالم يشهد حالة من التغيرات والتقلبات السياسية، وأن استخدام القوة أصبح عنصرًا مؤثرًا في المشهد الدولي، وهو ما يستدعي وجود صوت أفريقي قوي ومؤثر داخل المؤسسات الدولية لضمان تحقيق التوازن والعدالة.

احمد موسى مصر الجهود الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

اللواء عاطف إمام

تجديد الثقة في اللواء طبيب عاطف إمام رئيسًا لمجلس إدارة المركز الطبي للسكة الحديد

الفنان عبدالرحمن ابوزهرة

القلب توقف والإنعاش استمر 45 دقيقة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة

الدكتورة نوال عمر

إعلان نتائج مسابقة نوال عمر الصحفية لعام 2024

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد