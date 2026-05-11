مصر تؤكد دعمها لتمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن خلال تحرك دبلوماسي دولي قوي

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة صدى البلد، إن الدولة المصرية تقود تحركًا دبلوماسيًا واسعًا على المستوى الدولي بهدف دعم حقوق القارة الأفريقية وتعزيز حضورها في مؤسسات صنع القرار العالمي.

وأوضح موسى أن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في كينيا جاءت قوية وحاسمة، حيث شددت على ضرورة إعادة النظر في هيكل الحوكمة الدولية الحالي، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول.

وأشار إلى أن وزير الخارجية شارك في جلسة رفيعة المستوى ضمت عددًا من وزراء خارجية الدول الأفريقية، إلى جانب وزير خارجية فرنسا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تحت عنوان «إصلاح مجلس الأمن الدولي».

وأكد خلال الجلسة أن مصر تتمسك بموقف ثابت وواضح بشأن ضرورة إنهاء ما وصفه بالظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية، نتيجة غياب التمثيل الدائم والعادل داخل مجلس الأمن.

وأضاف أن وزير الخارجية شدد على أن إصلاح النظام الدولي لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات العالمية، موضحًا أن الموقف المصري يدعو إلى حصول أفريقيا على تمثيل دائم داخل مجلس الأمن، بما يشمل جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بالعضوية الدائمة.

كما أشار إلى أن هذا التمثيل يجب أن يعكس ثقل القارة الأفريقية ودورها المتزايد على الساحة الدولية.

وأشاد أحمد موسى بدور «لجنة العشرة الأفريقية» وجهودها في تنسيق المواقف بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تلعبه سيراليون في دعم وحدة الصف الأفريقي.

ولفت إلى تحذيرات وزير الخارجية من خطورة الوضع الدولي الراهن، مؤكدًا أن العالم يشهد حالة من التغيرات والتقلبات السياسية، وأن استخدام القوة أصبح عنصرًا مؤثرًا في المشهد الدولي، وهو ما يستدعي وجود صوت أفريقي قوي ومؤثر داخل المؤسسات الدولية لضمان تحقيق التوازن والعدالة.