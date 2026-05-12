التعليم تكشف مفاجأة عن استعدادتها للثانوية العامة ومنع الغش

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشأن الاستعدادادت لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأثنين، أن الوزارة خلال الامتحانات تعمل على إحكام الرقابة داخل اللجان عبر زيادة الاعتماد على الكاميرات وتحديثها، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس لمنع أي محاولات غش أو تسريب.

وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة امتحانية منضبطة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتابع شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك اجراءات استباقية للتعامل مع الغش، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة امتحانات الثانوية العامة منها التفتيش قبل دخول الطلاب اللجان.