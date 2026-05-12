أعباء إضافية على المواطن.. برلماني: العدادات الكودية بمثابة قنبلة موقوتة

أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، أن العدادات الكودية باتت تمثل “قنبلة موقوتة” في ظل الزيادات الكبيرة في فواتير الاستهلاك، مشيراً إلى أن بعض المواطنين الذين كان متوسط استهلاكهم الشهري يتراوح بين 200 و300 جنيه، أصبحوا يواجهون فواتير تصل إلى نحو 1000 جنيه، بالإضافة إلى تراكم المتأخرات.

وقال أمير الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن رئيس الوزراء شدد على أن التعامل مع المباني المخالفة يجب أن يكون وفق الأطر القانونية، لافتاً إلى أنه في حال كون المباني مخالفة فلا يتم توصيل العدادات من الأساس، حتى لا يتم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير منضبطة.

نظام الشرائح المعتمد

وأضاف أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج (8) للتصالح واستكملوا الإجراءات القانونية، يجب أن يتم توصيل العدادات لهم بشكل رسمي، على أن تتم المحاسبة وفق نظام الشرائح المعتمد