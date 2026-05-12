أضا يكشف طريقة سداد الزمالك لمبلغ استقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن كيفية تدبير الزمالك للمبلغ المستحق لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك تواصل مع اتحاد الكرة وأبلغه بإرسال شيك بالمبلغ المطلوب لاستقدام طاقم حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا».

وأردف قائلًا: «اتحاد الكرة استفسر إذا كان هناك أزمة في الشيك وعدم وجود رصيد كافٍ لصرفه، فردّ الزمالك أن الحل سيكون في المبالغ التي سيحصل عليها النادي نتيجة مشاركته في كأس الكونفدرالية».

وتابع أضا: «اتحاد الكرة ضامن حقه نتيجة ذلك»، وذلك في ظل حصول الزمالك على مليوني دولار على أقل تقدير حال خسارته لقب كأس الكونفدرالية.