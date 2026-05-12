بعد قليل.. بدء محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة

تنظر بعد قليل، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".





تفاصيل أمر الإحالة





وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتي 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتي الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.





كما المتهمين من السادس وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتي الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.