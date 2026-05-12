تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخطفان الأضواء في زفاف يوناني فاخر

في ظهور جديد لافت جذب أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي خلال حضورهما حفل زفاف لاعب فريق “كانساس سيتي تشيفز” جورج كارلافتيس على كايا هاريس، الذي أُقيم في اليونان وسط أجواء فاخرة وحضور واسع من الأصدقاء والمقربين.

وشهدت الاحتفالات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الفعاليات المميزة، بدأت بحفل استقبال ترحيبي جمع الضيوف في أجواء هادئة، تلاه حفل رسمي فاخر، وصولًا إلى ختام مميز تضمن حفل شواء جمع العائلة والأصدقاء في أجواء مليئة بالمرح والود.

وحضر الزفاف نحو 220 مدعواً من الأصدقاء وزملاء العريس الحاليين والسابقين في فريق “كانساس سيتي تشيفز”، إلى جانب عدد من المدربين والشخصيات الرياضية المعروفة، ما أضفى على المناسبة طابعًا احتفاليًا استثنائيًا.

ولم تتوقف الأضواء عند حفل الزفاف فقط، إذ اختتم الثنائي ليلتهما بالمشاركة في حفل عيد ميلاد بوبي ديليفين الأربعين، الذي تحول إلى حدث اجتماعي ضخم حضره عدد من المشاهير البارزين، من بينهم نيكي هيلتون روثتشايلد، وليلي جيمس، بالإضافة إلى الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي، والأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك.

ويواصل ظهور تايلور سويفت وترافيس كيلسي معًا إثارة اهتمام واسع لدى الجمهور ووسائل الإعلام العالمية، خاصة في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل علاقتهما، وسط تقارير تشير إلى احتمالية اقتراب إعلان زفافهما، بعد قصة حب تصدرت عناوين الصحف خلال الفترة الأخيرة وأصبحت من أكثر العلاقات متابعة على الساحة الفنية والرياضية.