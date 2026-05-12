محافظ البحر الأحمر يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة الإسكان الاجتماعي وخفض أسعار الوحدات

أكد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة بدأت خطوات عملية لمعالجة التحديات المرتبطة بمشروعات الإسكان الاجتماعى، وذلك خلال لقائه الدورى مع الصحفيين والإعلاميين، مشيراً إلى عقد اجتماع موسع مع مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى لبحث أبرز المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات السكنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية مقارنة بباقى المحافظات يُعد من أبرز التحديات الحالية، إلى جانب اشتراطات قيد الارتفاعات التى تؤثر على حجم المشروعات وإجمالى التكلفة، مؤكداً استمرار التنسيق مع هيئة العمليات لإعادة دراسة تلك الاشتراطات بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والضوابط التنظيمية.

وأشار البرقى إلى أن المحافظة بدأت التواصل مع عدد من المطورين العقاريين بهدف خفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، بما يتيح توفير وحدات بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان الاجتماعى داخل البحر الأحمر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تسريع وتيرة المشروعات السكنية وتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية، بما يضمن توفير وحدات ملائمة للشباب والأسر الأولى بالرعاية، فى إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.