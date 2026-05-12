الشرطة الباكستانية: مقتل 7 أشخاص بانفجار في سوق شمال غربي البلاد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الشرطة الباكستانية، أعلنت مقتل 7 أشخاص بانفجار في سوق شمال غربي البلاد.

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنهم يرفضون رفضا قاطعا تقرير شبكة سي بي إس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية.

أفادت الخارجية الباكستانية بأن هذه الروايات القائمة على التكهنات تهدف لتقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين ودفع جهود الحرب للسير قدما نحو الصراع.

وأكدت الخارجية الباكستانية: الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتابعت الخارجية الباكستانية: الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان لا صلة لها إطلاقا بأي طارئ عسكري.

واضافت الخارجية الباكستانية: رغم أن المفاوضات الرسمية لم تستأنف بعد فإن الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى مستمرة وباكستان تظل ملتزمة بدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى تعزيز الحوار.