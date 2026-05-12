تسليم شهادات محو الأمية بأسقفية الخدمات بأسيوط الجديدة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تعليم الكبار ومحو الأمية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار دعم كافة الجهود الرامية إلى إتاحة فرص تعليمية حقيقية للمواطنين، بما يسهم في خفض معدلات الأمية ورفع المستوى الثقافي والتعليمي لأبناء المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، أناب المحافظ، اللواء محمد عبد السلام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعالية تسليم شهادات محو الأمية للمتحررين من الأمية، والتي أقيمت بقاعة مبنى خدمات الكاروز التابعة لأسقفية الخدمات بأسيوط الجديدة، وذلك لتكريم الدارسين وتحفيزهم على استكمال مراحل التعليم المختلفة، وتشجيع غيرهم على الالتحاق بفصول محو الأمية.

كما شهد الفعالية نيافة الأنبا بيستني، مطران الأقباط الأرثوذكس بأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، واللواء عصام العمدة وعلي سيد معوض أعضاء مجلس النواب، ونادي إبراهيم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم عرض كورال اشتمل على مجموعة من الترانيم والأناشيد الوطنية، إلى جانب استعراض نماذج من قصص النجاح لعدد من الدارسين الذين تمكنوا من اجتياز برامج محو الأمية والحصول على الشهادات، بما يعكس الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تغيير حياة المستفيدين وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج بصورة أفضل في المجتمع وسوق العمل.

وأكد محافظ أسيوط أن تسليم شهادات محو الأمية يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المواطنين علميًا ومجتمعيًا، وتحسين مستوى معيشتهم، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والدينية ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستهدفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، إيمانًا بأن محو الأمية وتعليم الكبار يمثلان أحد أهم أدوات بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.