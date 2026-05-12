الرئيس الكيني: أفريقيا يجب أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا لا تصدير المعادن فقط

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن أفريقيا بها رأسمال كبير ولكن دولنا تواجه صعوبات في تمويل مشروعات البنية التحتية.



وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أفريقيا تحتاج إلى قوة مالية تعمل على التنسيق بين كل الأطراف وتساعدنا على التنمية.



وأشار رئيس كينيا، إلى أن ندعو إلى التحول نحو الطاقة الخضراء في أفريقيا، وندعم بقوة إعادة النظر في رأس المال الخاص بالمؤسسات الأفريقية.



ولفت رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية، ونؤكد على أهمية فتح طرق للتجارة والسكك الحديدية .



وتابع رئيس كينيا: لا يمكننا أن نقبل أن تكون أفريقيا مصدرة فقط للمعادن دون أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا.