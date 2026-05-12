الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إن كينيا يشرفها بشدة أن تشارك في القمة الأفريقية الفرنسية، وأننا نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة.

وأوضح أن أفريقيا بها رأس مال كبير ولكن دولنا تواجه صعوبات في تمويل مشروعات البنية التحتية.



وأضاف الرئيس الكيني وليام روتو،، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا فرنسا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أفريقيا تحتاج إلى قوة مالية تعمل على التنسيق بين كل الأطراف وتساعدنا على التنمية.

وأشار رئيس كينيا، إلى أن ندعو إلى التحول نحو الطاقة الخضراء في أفريقيا، وندعم بقوة إعادة النظر في رأس المال الخاص بالمؤسسات الأفريقية.

ولفت رئيس كينيا، إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية، ونؤكد على أهمية فتح طرق للتجارة والسكك الحديدية .

وتابع رئيس كينيا: لا يمكننا أن نقبل أن تكون أفريقيا مصدرة فقط للمعادن دون أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا.

وتعقد قمة أفريقيا فرنسا، تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للقمة، كلمات رؤساء كينيا وفرنسا وبوروندي "الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي"، إلى جانب سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.