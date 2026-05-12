إنشاد وابتهالات.. أجواء روحانية مبهجة بين حجاج القرعة بالمدينة المنورة| فيديو

يشهد مقر بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة حالة من البهجة والفرحة بين صفوف الحجاج المتواجدين بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي مشهد روحاني مبهج يتكرر يوميًا، تتعالى الأناشيد الدينية والابتهالات داخل مقر الإقامة، وسط تفاعل كبير من الحجاج الذين يرددون الكلمات ويرقصون على أنغام المدائح النبوية في أجواء إيمانية تغمرها السعادة والسرور.

أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن جميع أعضاء بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج البعثة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد رئيس بعثة الحج فى تصريحات صحفية من مقر البعثة بالمدينة المنورة ضيوف الرحمن بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.

وأعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 11 ألفا و280 حاجاً من بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن 6 الاف و953 حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة، منهم 3 الاف و544 حاجاً تم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتبقى حالياً 3 الاف و409 حجاج.

وأضاف أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، بلغ حتى الآن 7 آلاف و871 حاجاً، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، مشيراً إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال الأيام المقبلة.

وفي السباق ذاته، رفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في صفوف ضباط البعثة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لسرعة انهاء اجراءات وصول الحجاج، وتقديم كافة التيسيرات التي تمكنهم من اداء المناسك في سهولة ويسر.