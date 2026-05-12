أحمد موسى: نيويورك تايمز تكسر حاجز الصمت وتتناول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" يتناول أوضاع الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التى يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": “‏خبر لن تنشره قنوات الإخوان المعادية: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن فضائح جديدة تضاف للسجل الإجرامي لمجرمي الحرب في إسرائيل، تضمنت ارتكاب حالات اغتصاب وعنف جنسي يتعرض لها الأسري الفلسطينيون من الأطفال والرجال والنساء داخل سجون الاحتلال”.

وقال موسى إن الصحيفة نشرت شهادات لبعض الأسرى، ومنهم من تعرض للاغتصاب عدة مرات والعنف الجنسي وتحدثوا عن جرائم الاحتلال من حراس السجون وعناصر الشاباك الذين هددوهم بالقتل والاغتصاب في حالة كشفهم عما يتعرضوا له وأظهروا بعض الصور للأسري خلال عمليات الاغتصاب.

وأضاف: “يرتكب الاحتلال جرائم الاغتصاب والإبادة الجماعية في الضفة وغزة، وهذا يتطلب محاكمتهم كمجرمي حرب ومرتكبي مجازر ووضعهم على القوائم السوداء حول العالم لملاحقة نتنياهو وباقي المجرمين ومعهم إيدي كوهين الذي يبرر ويساند مجرمي الحرب”.

وتساءل: “لماذا تتجاهل أبواق الإخوان الإرهابيين الحديث عن نتنياهو وجرائمه؟ ولماذا يتجاهلوا ما يتعرض له الأسري الفلسطينيون من جرائم في سجون الاحتلال؟ هل تلقوا تعليمات من اللهو الخفي عبد الرحمن أبو دية بعدم الاقتراب من إسرائيل بسوء، وأن يكون تركيزهم وبث سمومهم وأكاذيبهم وضلالهم ضد مصر”.

واختتم: “ما دور عميل الموساد إيدي كوهين في منع طرح هذه الموضوعات في قنوات التنظيم الإخواني الإرهابي؟ الإخوان والصهاينة إيد واحدة”.