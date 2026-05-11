قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماكرون يقر قانونًا لإعادة الآثار الإفريقية .. وأحمد موسى يوضح موقف مصر من الاسترداد

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على شاشة صدى البلد، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صدّق على قانون جديد يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الأثرية والأعمال الفنية إلى الدول الإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي.

وأوضح موسى أن هذا القرار فتح باب النقاش مجددًا حول إمكانية استعادة مصر لعدد من القطع الأثرية الموجودة في فرنسا، مشيرًا إلى أن البعض بدأ يتحدث عن وجود آلاف القطع المصرية داخل المتاحف الفرنسية، وعلى رأسها متحف اللوفر.

وأضاف أن هناك خلطًا لدى البعض بشأن نطاق هذا القانون، موضحًا أن الرئيس الفرنسي حدد الفترة الزمنية التي ينطبق عليها التشريع بين عامي 1815 و1972، وهو ما دفعه للتساؤل حول ما إذا كانت هذه الفترة تشمل وجود استعمار فرنسي لمصر.

وأشار إلى أن التاريخ يوضح أن الحملة الفرنسية على مصر كانت في الفترة من 1798 إلى 1801 بقيادة نابليون بونابرت، أي أنها لم تقع ضمن الإطار الزمني الذي يغطيه القانون الجديد. كما لفت إلى أن مرحلة حكم محمد علي بدأت عام 1805 واستمرت حتى 1848، ولم يكن هناك وجود فرنسي في مصر خلال الفترة المحددة بالقانون.

وتساءل موسى عن مدى إمكانية أن يساهم هذا التشريع في استرداد الآثار المصرية الموجودة في فرنسا، سواء كانت خرجت بطرق غير قانونية مثل التهريب أو السرقة، أو حتى التي خرجت بطرق أخرى مختلفة عبر التاريخ.

واختتم بأن التقديرات تشير إلى وجود نحو 90 ألف قطعة أثرية إفريقية في فرنسا، من بينها حوالي 55 ألف قطعة مصرية، ما يفتح ملفًا واسعًا للنقاش حول حق الدول في استعادة تراثها الثقافي.

احمد موسى صدى البلد الاثار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة حول صعوبة تعامل كبار السن مع الخدمات الحكومية الإلكترونية

مجلس الشيوخ

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقيا ـ فرنسا تعزز مكانة مصر كقوة دافعة للتنمية والشراكة بالقارة السمراء

النفقة

ماذا يعني سقوط النفقة بعد الطلاق في حالة الإعسار؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد