قطر تشيد بجهود باكستان لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار للمنطقة

أعرب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها باكستان من أجل إنهاء الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة، مؤكدًا دعم قطر الكامل لأي تحركات سياسية أو دبلوماسية تستهدف إعادة الاستقرار ووقف النزاعات.

وأشار إلى أن الجهود الباكستانية تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على أمن المنطقة والعالم.

دعم للحلول السلمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن الحلول السلمية والحوار السياسي هما الطريق الأمثل لإنهاء الأزمات، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة العقل والعمل على خفض التصعيد.

مخاوف من استمرار التوترات

وأضاف أن استمرار الحرب ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تأثيراته الاقتصادية والأمنية على العديد من الدول.