تفاصيل استطلاع جديد يكشف تغيير نظرة المصريين عن تعليم البنات

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، تفاصيل الإحصائية الجديدة عن تغير نظرة المصريين عن تعليم البنات، موضحا أن العنوان الأساسي على هذا هو الوعي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه أصبح هناك وعي في المجتمع بنسبة أعلى بأن التعليم أصبح أساسي.

وأكد أنه لو هناك رغبة في حل مشاكل المجتمع عليك أن تعلمه واجعله ينضج، موضحا أن نسبة الجهل تسبب الأمراض في المجتمع وزيادة للنسل وأزمات للأسرة.

وأردف أنه في محافظات مصر المختلفة البعيدة عن العاصمة توصلت الإحصائية إلى أن التعليم عند الأباء والأمهات يأتي في مرحلة متقدمة عن الزواج.



