القبض على سائق توك توك صدم فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالإصطدام بإحدى الفتيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة محرم بك من (إحدى الفتيات "مصابة بكدمات وجروح متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال عبورها أحد الشوارع بدائرة القسم إصطدم بها قائد مركبة "توك توك" وإحداث إصابتها ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مركبة (التوك توك "بدون لوحات معدنية") وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.