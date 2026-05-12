تعاون إستراتيجي بين مصر للطيران وأورنج لدمج خدمات السفر والاتصالات

شهد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران وهشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، توقيع عقد شراكة بين مصر للطيران الخطوط الجوية وأورنج مصر، بهدف تقديم حلول وخدمات مبتكرة تجمع بين خدمات الطيران والاتصالات، بما يسهم في تطوير تجربة العملاء وتقديم مزايا حصرية للمسافرين وعملاء الشركتين.

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن توقيع عقد شراكة مع شركة اورنچ مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات ، بهدف تقديم تجربة أكثر تميزًا لعملاء الشركتين عبر مجموعة من الخدمات والمزايا الحصرية والابتكارات الرقمية المشتركة.

وقّع العقد من جانب مصر للطيران، عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومن جانب أورنج مصر، محمد شبل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال وذلك بحضور الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار حافظ الشيتي نائب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الشركتين .

ويشمل التعاون قيام أورنج مصر بتقديم خدمات الاتصالات التليفونية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إلى جانب التكامل بين أنظمة وبرامج الولاء الخاصة بالشركتين، بما يتيح لعملاء أورنج الاستفادة من مزايا السفر عبر برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus على شبكة خطوط مصر للطيران الممتدة إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم، فضلًا عن تقديم مزايا وخدمات حصرية لعملاء الفئات المميزة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وخلال الحفل، أكد الطيار أحمد عادل حرص مصر للطيران على بناء شراكات استراتيجية مع الكيانات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط التطوير المستمر ويعزز تجربة السفر لعملائنا، مضيفًا أن شراكتنا مع أورنج مصر تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر تكاملًا وابتكارًا بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه أكد هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر أن التعاون مع مصر للطيران باعتبارها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه أورنج نحو بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة تربط بين الاتصالات وقطاعات الخدمات الحيوية بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تطورًا ومرونة للعملاء.

وأضاف أن دمج خدمات الاتصالات مع خدمات السفر مع برامج الولاء يواكب التحولات العالمية في تجربة العملاء ويعزز جهود الدولة المصرية في التوسع بالحلول الرقمية والخدمات الذكية خاصًة بالخدمات المرتبطة بالسياحة والسفر بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للخدمات والتكنولوجيا والسياحة.

وفي نفس السياق، صرح الطيار محمد عليان بأن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية مصر للطيران للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء من خلال استخدام الحلول الرقمية الحديثة، حيث سيسهم الربط بين برامج الولاء وتقديم مزايا سفر واتصالات في تعزيز القيمة المضافة لعملائنا وتقديم تجربة سفر أكثر تميزًا ومرونة على شبكة خطوطنا الدولية.

جدير بالذكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار التوجه نحو دمج خدمات السفر مع أحدث الحلول الرقمية والاتصالات، بما يواكب تطلعات العملاء ويوفر مستوى جديدًا من الراحة والتواصل والخدمات المتكاملة.