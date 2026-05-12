السيطرة على حريق شب فى مصنعين بالقناطر الخيرية

شهدت منطقة الخطابة التابعة للوحدة المحلية بشلقان بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مصنعين للبويات والورق، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية بشكل عاجل لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمصانع المجاورة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة اللهب والعمل على إخماد الحريق.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي للسيطرة على الحريق بشكل كامل، وسط محاولات مستمرة لمنع امتداد النيران إلى المناطق المحيطة بالموقع.

ولم يسفر الحريق حتى الآن عن وقوع أي إصابات أو وفيات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.