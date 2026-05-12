سيارات هاتشباك 2026 في السوق المصري

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مازدا 3، واوبل موكا، وسيات ليون، وسوزوكى سويفت، وجيلي جى اكس ٣ برو .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2026

تستمد سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، ووبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 81 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 165 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وبها عزم دوران 111 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 800 ألف جنيه .

سيات ليون موديل 2026

قوة سيارة سيات ليون موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة سيات ليون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 599 ألف جنيه .

اوبل موكا موديل 2026

عزم دوران سيارة اوبل موكا موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتوافر سيارة اوبل موكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 550 ألف جنيه .

مازدا 3 موديل 2026

تتسارع سيارة مازدا 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 589 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

