قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: خطاب السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" جسّد دبلوماسية التنمية

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" بالعاصمة الكينية نيروبي، تؤكد مجددًا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كصوتٍ رصين ومعبر عن طموحات القارة السمراء في المحافل الدولية، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي لم يكن مجرد عرض للتحديات، بل كان خارطة طريق لإصلاح هيكلي شامل في النظام المالي العالمي، حاملًا رسائل عميقة للدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن الرئيس السيسي أطلق معادلة ذهبية بقوله: "لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنمية"، وهي رسالة تنبيه للقوى الدولية بأن الاضطرابات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ليست أحداثًا معزولة، بل هي معاول هدم لسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هنا يربط بذكاء بين استقرار القارة وبين رفاهية العالم أجمع، مؤكدًا أن الثمن الأكبر لهذه التوترات تدفعه الدول النامية من فاتورة تنميتها.

 الرئيس السيسي وضع يده على الجرح الغائر في جسد الاقتصاد الإفريقي

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن الرئيس السيسي وضع يده على الجرح الغائر في جسد الاقتصاد الإفريقي، وهو حلقة الديون المفرغة، وبكثير من الصراحة، أشار إلى مفارقة مؤلمة؛ وهي أن بعض الدول الإفريقية تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بالتشخيص، بل طرح آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في السندات الخضراء، وهي دعوة صريحة لتحويل عبء الدين من عائق مكبل للنمو إلى محرك للمشروعات الصديقة للبيئة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي استعرض التجربة المصرية كنموذج للمرونة الاقتصادية، موضحًا كيف نجحت مصر في مواصلة الإصلاح الهيكلي وتطوير البنية التحتية العملاقة رغم الأزمات المتلاحقة، موضحًا أن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كبوابة لوجستية وحضارية للقارة الإفريقية، مستندًا إلى نهضة شاملة في قطاعات النقل والاتصالات، مما يجعلها منصة انطلاق جاذبة للاستثمارات الفرنسية والدولية الطامحة لدخول السوق الإفريقي الواعد.

ونوه بأن الرئيس السيسي اختتم كلمته برسالة قوية حول حوكمة الاقتصاد العالمي، مطالبًا بنقلة نوعية في تطوير المؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر إنصافًا وتلبيةً لطموحات الشعوب النامية، موضحًا أن هذه الدعوة تعكس رغبة مصر في الانتقال من نظام مالي يفرض المشروطيات إلى نظام يقوم على الشراكة المستدامة.

وأكد أن خطاب الرئيس السيسي في نيروبي هو خطاب الندية والمطالبة بالحقوق؛ فالرئيس السيسي ذهب برؤية للإصلاح تضمن للدول الإفريقية الوصول العادل للتمويل، وتدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتستثمر في المورد الأهم وهو الشباب الأفريقي، مشددًا على أن كلمة الرئيس السيسي أثبتت أن مصر تتبنى دبلوماسية التنمية كخيار استراتيجي لضمان مستقبل القارة في ظل مشهد عالمي شديد الاضطراب.

خطاب السيسي دبلوماسية التنمية المهندس إيهاب محمود الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

رفع الاثقال

بمشاركة 27 دولة.. انطلاق بطولة أفريقيا والبحر المتوسط لرفع الأثقال

الجونة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الجونة وكهرباء الإسماعيلية

فاركو

مجموعة الهبوط.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو ومودرن سبورت

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد