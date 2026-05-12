التصديري للصناعات الطبية: 91% نسبة اكتفاء مصر من إنتاج الأدوية التقليدية

أكد الدكتور محي حافظ المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن مصر لديها اكتفاء من إنتاج الأدوية التقليدية بنسبة 91%، مضيفا أن نستهدف من وجود مصنع للخامات الدوائية تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.



وأضاف الدكتور محي حافظ المجلس التصديري للصناعات الطبية، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن قطاع المستلزمات الطبية يمتلك فرصًا تصديرية واعدة تتخطى قطاع الأدوية، حيث نجح بالفعل في النفاذ إلى خمس قارات.

وأشار إلى أن القطاع يستهدف سد احتياجات السوق المحلي أولاً، والانطلاق بقوة نحو الخارج، ونستهدف الوصول بصادراتنا لـ ٣ مليارات دولار عام ٢٠٣٠.

