العثور على أحد ضحايا واقعة غرق شابين أسفل كوبرى نجع حمادى

عثر صيادون بنجع حمادى شمال قنا ، على جثة أحد الشباب الغارقين فى واقعة سقوط ٣ شباب براحتهم النارية من أعلى كوبرى نجع حمادى العلوى فى نهر النيل.

وتبين أن عدد من الصيادين المشاركين فى عمليات البحث عن الضحايا الغارقين، تمكنوا من سحب جثة أحد الشباب بواسطة شباك الصيد بمنطقة نجع الغليظ بنجع حمادى.

فيما لا تزال عمليات البحث عن الشاب الآخر مستمرة، مع تكثيف عمليات البحث، فى نفس المنطقة، مع استمرار فرق الإنقاذ النهرى فى أعمال البحث بنطاق المنطقة التى شهدت واقعة الغرق.

وكان كوبرى نجع حمادى العلوى، شهد مساء الجمعة، سقوط ٣ شباب يستقلون دراجة نارية فى مياه نهر النيل، أثناء فتح الكوبرى العلوى، لمرور بواخر نيلية.

وبعد انتقال فورى لقوات الإنقاذ النهرى بقنا، لموقع البلاغ، جرى إنقاذ شاب فى حالة إعياء، وجرى نقله إلىالمستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة حتى الآن عن الشابين الآخرين.

وتبين أن كل من: مصطفى فتحي" جرى إنقاذه فى حالة إعياء شديد"، وطلال بيوض، وأحمد هنداوي بيوض، مقيمون جميعاً بمركز فرشوط، كانوا يستقلون دراجة نارية أعلى كوبرى نجع حمادى العلوى، وسقطوا فى النيل أثناء أعمال فتح الكوبرى.



