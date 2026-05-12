بها هاتفه وكتبه.. طالب ثانوي يناشد بالقبض على متهم سرق حقيبته من داخل مسجد بسوهاج

ناشد طالب بالصف الثاني الثانوي، الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج، بسرعة ضبط شخص مجهول، بعد قيامه بسرقة حقيبته من داخل مسجد الصحابة بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي الإقليم، أثناء أداء صلاة المغرب، واستعادة متعلقاته التي تضمنت هاتفه المحمول وكتبه الدراسية ومبالغ مالية.

وقال الطالب “علي العدوي” في مناشدته، إنه كان قد خرج من حصة رياضة بمنطقة الأرقم، وتوجه إلى مسجد الصحابة لأداء صلاة المغرب، حيث ترك حقيبته جانبًا داخل المسجد، ثم دخل للوضوء وأداء الصلاة بشكل طبيعي، قبل أن يفاجأ عقب الانتهاء من الصلاة باختفاء الحقيبة بالكامل.

ماذا حدث؟

وأوضح أنه راجع كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد، وتبين من خلالها ظهور شخص يرتدي جلبابًا كان يقف خلف أحد الأعمدة داخل المسجد أثناء الصلاة، قبل أن يقوم بقطع صلاته والتوجه إلى الحقيبة والاستيلاء عليها في لحظات سريعة، ثم مغادرة المسجد.

وأضاف أن المتهم ظهر في تسجيلات الكاميرات وهو يغادر عبر شارع معروف باسم شارع الجراج، ثم اتجه إلى منطقة مول محدد، وعبر إلى الجهة المقابلة من الطريق ناحية منطقة البحار، قبل أن يختفي عن الكاميرات تمامًا، ويُرجح دخوله إلى شارع الخرابة من خلف إحدى عربات القهوة.

وأشار الطالب إلى أن الحقيبة كانت تحتوي على هاتف محمول نوع محدد تبلغ قيمته أكثر من 9000 جنيهًا، ومستلزماته الدراسية، بالإضافة إلى مبلغ مالي، مؤكدًا أنه حرر محضرًا بالواقعة، إلا أنه فوجئ بحفظه، رغم تقديمه مقاطع فيديو توثق الحادث.

وأكد أن والده قام بشراء هاتف جديد له، إلا أن الأسرة لا تزال تطالب باستعادة الحقوق ومحاسبة المتهم، مشددًا على ضرورة ضبطه لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، خاصة وأن الحادث وقع داخل بيت من بيوت الله، مطالبًا بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لإعادة الحق وردع أي محاولة اعتداء مماثلة.