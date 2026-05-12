الإشراف العام
محافظات

قطع صلاته وجري بيها | طالب ثانوي يطالب بالقبض على لص سرق حقيبته من مسجد بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء، ناشد طالب بالصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط شخص مجهول، بعد قيامه بسرقة حقيبته من داخل مسجد الصحابة بدائرة طهطا أثناء أداء صلاة المغرب، مستغلًا لحظات الصلاة لتنفيذ واقعة السرقة.

وقال الطالب “علي العدوي” إن تفاصيل الواقعة بدأت عقب خروجه من حصة رياضة بمنطقة الأرقم، حيث توجه إلى مسجد الصحابة لأداء صلاة المغرب، وترك حقيبته جانبًا داخل المسجد، ثم دخل للوضوء وأداء الصلاة بشكل طبيعي، قبل أن يفاجأ بعد انتهائها باختفاء حقيبته بالكامل.

ماذا حدث؟

وأوضح أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد، تبين ظهور شخص يرتدي جلبابًا كان متواجدًا خلف أحد الأعمدة أثناء الصلاة، قبل أن يقوم بقطع صلاته والتوجه سريعًا نحو الحقيبة والاستيلاء عليها، ثم مغادرة المسجد في لحظات.

وأضاف أن المتهم ظهر في التسجيلات وهو يغادر إلى شارع معروف بالجراج، ثم اتجه إلى منطقة مول محدد، وعبر إلى الجهة المقابلة ناحية شارع البحار، قبل أن يختفي لاحقًا عن نطاق الكاميرات، ويُرجح دخوله إلى شارع الخرابة من خلف إحدى عربات القهوة.

وأشار الطالب إلى أن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي على هاتف محمول نوع محدد يتخطى 9000 جنيها، ومستلزماته الدراسية، بالإضافة إلى مبلغ مالي، مؤكدًا أنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة.

ولفت إلى أنه رغم حفظ المحضر، قام والده بشراء هاتف جديد له، إلا أن الأسرة لا تزال تطالب بضرورة ضبط المتهم واستعادة الحق، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع، خاصة وأنها حدثت داخل المسجد، مشددًا على أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا لديه.

واختتم الطالب مناشدته بضرورة تحرك الأجهزة الأمنية لكشف هوية المتهم وسرعة ضبطه، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط استعادة المسروقات، ولكن حماية حرمة بيوت الله من مثل هذه التصرفات.

