خبير: قمة أفريقيا في كينيا تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للقارة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن القمة الأفريقية المنعقدة في نيروبي تمثل خطوة جادة نحو إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن أفريقيا باتت تمتلك فرصاً استثمارية واعدة جعلتها محط اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى حول العالم.

وأوضح السيد، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدول الأوروبية، إلى جانب الصين، للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها القارة السمراء.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من القمة يتمثل في إحداث تحول حقيقي في المسار الاقتصادي الأفريقي، عبر بناء شراكات دولية عادلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها دول القارة.

وثمّن الخبير الاقتصادي ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، والتي ركزت على ضرورة تغيير النظرة التقليدية تجاه أفريقيا، والعمل على تخفيف أعباء الديون المتراكمة على الدول الأفريقية، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي.

كما شدد على أهمية إقامة شراكات متوازنة تجمع بين الموارد الطبيعية الهائلة التي تمتلكها أفريقيا، والخبرات التكنولوجية والإمكانات التمويلية للدول المتقدمة، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة للدول النامية، وإعادة هيكلة المؤسسات التمويلية الدولية لتصبح أكثر مرونة وعدالة في تعاملها مع القارة الأفريقية.