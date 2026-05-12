بمشاركة 27 دولة.. انطلاق بطولة أفريقيا والبحر المتوسط لرفع الأثقال

افتتحت مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم، منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لـ رفع الأثقال ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.

وأقيم حفل افتتاح مبهر أعدته اللجنة المنظمة المصرية برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات اللعبة على المستويين الدولي والأفريقي، يتقدمهم خالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، ومنار الدين الشيلي الأمين العام للاتحاد الأفريقي، إلى جانب رؤساء الاتحادات الأفريقية وعدد من كبار الضيوف والشخصيات الرياضية.

وجاء حفل الافتتاح أنيقًا ومميزًا، ليعكس الصورة الحضارية والتنظيمية لمصر، حيث بدأ بكلمة ترحيبية ألقاها محمد عبد المقصود، رحب خلالها بالوفود المشاركة، مؤكدًا أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطور رياضة رفع الأثقال بالقارة الأفريقية، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها اللعبة فنيًا وتنظيميًا على المستوى العالمي.

كما أشاد خالد مهلهل، خلال كلمته، بحسن التنظيم والاستضافة المصرية المتميزة، مؤكدًا ثقته في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية الكبيرة داخل القارة السمراء.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والترفيهية المميزة، التي مزجت بين التراث المصري والروح العصرية، عبر عروض فلكلورية ورقصات شعبية وموسيقى جذبت إعجاب الحضور، ليخرج الافتتاح بصورة راقية نالت إشادة جميع الوفود المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال وبطلات القارة، وسط طموحات كبيرة للمنتخب المصري لمواصلة التألق وحصد الميداليات، بعد النجاحات اللافتة التي حققتها مصر مؤخرًا على المستوى الدولي.

تعرف على جدول منافسات منتخب مصر في البطولة الإفريقية للكبار:

وأعلن الكابتن علاء حسن كامل مدير المنتخبات الوطنية جدول مشاركات المنتخب الوطني في البطولة، والذي جاء كالتالي:

* ميرنا طنطاوي وزن 53 كجم — الثلاثاء الساعة 6 مساءً.

* نورا عصام حلمي وزن 58 كجم — الأربعاء الساعة 10 صباحًا.

* هاجر رشدي وزن 63 كجم — الأربعاء الساعة 4 عصرًا.

* شيماء عبدالناصر وزن 69 كجم — الخميس الساعة 12 ظهرًا.

* روفيدة فتحي وزن 77 كجم — الخميس الساعة 4 عصرًا.

* سارة سمير وزن 86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* ميار عبدالقادر وفاطمة صادق وزن +86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* أحمد حسين ونور الدين زكي وزن 65 كجم — الأربعاء الساعة 6 مساءً.

* أحمد سعيد وزن 71 كجم — الخميس الساعة 2 ظهرًا.

* عبد الرحمن يونس وزن 88 كجم — الجمعة الساعة 5 مساءً.

* أحمد عاشور وكريم كحلة وزن 94 كجم — الجمعة الساعة 7 مساءً.

* أحمد جمال ومحمود حسني وزن 110 كجم — السبت الساعة 12 ظهرًا.

وتتجه الأنظار إلى أبطال مصر في البطولة، في ظل الآمال الكبيرة بمواصلة الهيمنة القارية وتحقيق نتائج قوية تؤكد ريادة رفع الأثقال المصرية على الساحة الأفريقية.