مبابي: المعجزات داخل الملعب فقط.. وانتقادات للشهرة وثقافة الشك في فرنسا

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن التوقعات المرتفعة المحيطة بالمنتخب الفرنسي أمر طبيعي، لكنه شدد على أن "المعجزات لا تحدث إلا داخل الملعب".

وفي حوار مطوّل مع مجلة "فانيتي فير"، تحدث مبابي عن رؤيته لكرة القدم، ودور اللاعب داخل المجتمع، إضافة إلى الضغوط المرتبطة بالشهر العالمية والتحضير لكأس العالم 2026.

نحمل عبء التوقعات دائمًا

وقال مبابي: "لا يوجد شيء أفضل من تمثيل بلدك، لكن من الصعب أن تكون في موقف يتوقع فيه الجميع منك تحقيق المعجزات. المعجزات تحدث فقط في الملعب، ولا يجب أن نخوض المباراة قبل موعدها".

وأشار إلى أن اللاعبين يمثلون نخبة كرة القدم العالمية، ما يجعل الضغوط عليهم مضاعفة في كل بطولة.

موقفه من قضايا المجتمع والسياسة

وتطرق نجم ريال مدريد إلى موقفه من بعض القضايا السياسية في فرنسا، مؤكدًا أن اللاعب ليس مجرد رياضي بل مواطن له رأي.

وقال: "يمكنك أن تكون لاعب كرة قدم ونجمًا عالميًا، لكنك قبل كل شيء مواطن، وما يحدث في بلدنا يؤثر علينا جميعًا".

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل تأثير القضايا المجتمعية، وأن على اللاعبين أحيانًا التعبير عن آرائهم بدل الصمت.

الشهرة بين الضغط والامتنان

وتحدث مبابي بصراحة عن تحديات الشهرة، موضحًا أنها سلاح ذو حدين.

وقال: "تشعر أحيانًا أنك لم تعد تنتمي لنفسك، بل للجميع. لكن في الوقت نفسه، من الصعب تجاهل حب الملايين، لذلك يبدو من الجحود الشكوى".

واعترف بأنه لم يكن يمتلك النضج الكافي في بداية مسيرته للتعامل مع الأضواء، لكنه أصبح أكثر وعيًا مع الوقت.

انتقاد ثقافة الشك في فرنسا

وتحدث مبابي عن الأجواء العامة في فرنسا، معتبرًا أن النقد المبالغ فيه جزء من الثقافة.

وقال: "الفرنسيون يحبون الشكوى، نحن ننتقد كل شيء. حتى عندما ننجح، نجد سببًا لعدم الرضا".

وأضاف أن الأجيال الجديدة تحاول تغيير هذا الفكر، مؤكدًا أن فرنسا بلد يمتلك ثقافة عظيمة رغم الانتقادات المستمرة.

كلمات شخصية عن الطفولة وزيدان

وفي ختام حديثه، تطرق مبابي إلى طفولته ورغبته القديمة في تقليد أسطورة فرنسا زين الدين زيدان، مثل قصّة الشعر الشهيرة.

وقال مازحًا: "كنت صغيرًا جدًا، وكان ذلك يعكس براءة الطفل".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نشأته كانت طبيعية نسبيًا رغم الضغوط المحيطة بمسيرته المبكرة.