مبابي في الصدارة.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في برشلونة ومدريد

كشفت تقارير صحفية عن قائمة رواتب لاعبي برشلونة وريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأحد، في الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد في العاشرة مساء في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإسباني.

وتصدر قائمة الأعلى أجرا هو كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي يتقاضى راتباً سنويًا يصل إلى 31.25 مليون يورو، بينما حل زميله فينيسيوس جونيور في الوصافة إذ يتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 25 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “أس” الإسبانية فإن الكلاسيكو الحالي يُعد من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة، نظراً لتداخل حسابات اللقب مع الأوضاع المتوترة داخل البيت المدريدي، مقابل حالة الاستقرار والثقة التي يعيشها برشلونة.



رواتب لاعبي برشلونة وريال مدريد:

مبابي: 31.25 مليون يورو سنويا

فينيسيوس: 25 مليون يورو سنوياً

ألابا: 22.5 مليون يورو سنوياً

ليفاندوفسكي: 20.83 مليون يورو سنوياً

بيلينجهام: 20.83 مليون يورو سنوياً

دي يونج: 19 مليون يورو سنوياً

فالفيردي: 16.67 مليون يورو سنوياً

لامين يامال: 16.67 مليون يورو سنوياً

رافينيا: 16.67 مليون يورو سنوياً

أرنولد: 16.67 مليون يورو سنوياً