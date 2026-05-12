مران الأهلي| بيكهام يؤدي تدريبات بدنية بسبب العضلة الضامة

أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بيكهام ينفذ برنامج علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.
إستعدادات الأهلي
وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة المصري التي تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.