مران الأهلي| بيكهام يؤدي تدريبات بدنية بسبب العضلة الضامة

أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى تدريبات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم ‏على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بيكهام ينفذ برنامج علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة ‏الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

إستعدادات الأهلي

وخاض الفريق مرانًا قويًّا على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لخوض مباراة المصري التي ‏تجمع الفريقين يوم 20 مايو الجاري في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏



