بث مباشر | أحمد موسى : الرئيس السيسي يلتقي قادة العالم على هامش قمة أفريقيا فرنسا

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم.

ومن المقرر أن يتناول خلال الحلقة عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات الأوضاع في أزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

لقاءات هامة السيسي في قمة افريقيا فرنسا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك نشاط مكثف للرئيس السيسي في قمة افريقيا فرنسا والمنعقدة في كينيا.. العديد من اللقاءات التي جرت اليوم للرئيس السيسي أبرزها لقاء مع رئيس مدغشقر والأمن العام للأمم المتحدة ومع مديرة صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يلتقي قادة العالم على هامش قمة أفريقيا فرنسا.