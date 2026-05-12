أخبار العالم

"الاستثمار الأوروبي": ضخ التمويلات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأقل خطورة

أ ش أ

كشفت إحصاءات مبادرة الأسواق الناشئة العالمية (GEMs) ، التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية أن متوسط ​​معدل التخلف عن السداد في قروض القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بين عامي 1984 و2024 تبلغ نسبته 3.39%، وهو أقل من المتوسط ​​العالمي البالغ 3.54%. أما في قروض القطاع العام، فقد بلغ متوسط ​​معدل التخلف عن السداد في المنطقة 1.89%، وهو أقل أيضاً من المتوسط ​​العالمي البالغ 2.61%.

وفيما يتعلق بالاسترداد، فقد سجلت قروض القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل استرداد بلغ 71.7%، وهو أقل بقليل من المتوسط ​​العالمي البالغ 72.9%.

وفي قروض القطاع العام، سجلت المنطقة أعلى متوسط ​​لمعدل الاسترداد بين جميع المناطق بنسبة 93.5%.

وقال جريجور سيجوت الأمين العام لمبادرة الأسواق الناشئة العالمية: "إن الاستثمار في بعض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل خطورة مما يُعتقد، ويتمتع المستثمرون الأجانب والمحليون الراغبون في دخول هذه الأسواق - لا سيما عند الاستثمار بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي - بفرصة جيدة لاسترداد تمويلاتهم".

كما شدد على أهمية النظر إلى الإحصاءات جنباً إلى جنب مع بيانات الاقتصاد الكلي المتاحة حالياً للمنطقة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وتناولت قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMs)، وهي أكبر قاعدة بيانات لمخاطر الائتمان في العالم للأسواق الناشئة، ودورها في دعم الاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك والصناديق وشركات الأسهم ومؤسسات التمويل الأصغر والهيئات الحكومية والتنموية لمناقشة إحصاءات قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMs) ورؤيتها للاستثمار في شمال أفريقيا.

وقال جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى في القاهرة: "في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت في قلب التوترات الجيوسياسية لعقود، توفر قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMs) عناصر متينة وشفافة لدعم عملية صنع القرار الاستثماري".

ويُعدّ اتحاد الأسواق الناشئة العالمية (GEMs Consortium)، الذي يقوده كلٌّ من بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، تحالفًا قويًا يضمّ بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية، ويجمع خبرة استثمارية تمتدّ لأربعين عامًا في الاقتصادات الناشئة، وينشر إحصاءاته علنًا.

وتُقدّم هذه الإحصاءات رؤىً ثاقبة حول الإمكانات الحقيقية للأسواق الناشئة، حيث أقرّت اللجنة المُكلّفة من مجموعة العشرين بمراجعة أُطر كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الدولية، بالإمكانات الكبيرة التي تُتيحها الأسواق الناشئة العالمية في تعزيز الأسس التحليلية وتوجيه الإصلاحات المستقبلية.

وقال رومان إسكولانو رئيس قسم إدارة المخاطر في مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي والرئيس المشارك لاتحاد الأسواق الناشئة العالمية: "برزت الأسواق الناشئة العالمية كأداةٍ مهمةٍ لمواجهة التحديات المالية العالمية وتصحيح التحيزات الراسخة والافتراضات القديمة تجاه الأسواق الناشئة".

وإحصاءات مبادرة الأسواق الناشئة العالمية متاحة على الموقع www.gemsriskdatabase.org وكذلك على منصات بلومبرج وعلى موقع World Bank Data360.

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
