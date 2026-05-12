المخرج مجدي الهواري يعلن إصابته بقطع في وتر الكتف

أعلن المخرج مجدي الهواري تعرضه للإصابة بقطع في وتر الكتف، مطالبا متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل .

وكتب مجدي الهواري منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قطع في وتر الكتف، الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.

علي الجانب الاخر كان قد شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره صور جديدة من كواليس تصوير حدوتة «ما لم يُحكى عن بني مزار»، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكشفت الصور عن أجواء عمل مكثفة تجمع بين الهواري والمخرج أحمد نادر جلال، حيث ظهرا في حالة من التركيز خلال مناقشة تفاصيل المشاهد وطريقة تنفيذها.

ويضم مسلسل "حكايات بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل.

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.