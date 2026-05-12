أبو جريشة : حسبي الله في اللي وصل الإسماعيلي للهبوط

علق محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق على هبوط الفريق بشكل رسمي للقسم الثاني.

وأكد أبو جريشة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن السبب في ما وصل إليه الإسماعيلى لهذا الأمر والهبوط، هو شخص محترف ويسعي لتدمير النادي.

وقال أبو جريشة حسبى الله ونعم الوكيل في اللى وصل ليه الإسماعيلى، وأى حد مسئول في النادى وصلنا لكدة، لأنه لم يعرف قيمة النادى وكله بص لمصحته الشخصية وليس لمصلحة النادى”.

وأضاف : “اللى دمر الإسماعيلى كان محترف وعارف هيدمر الإسماعيلى كدة بأنه باع اللاعبين ودمر قطاع الناشئين ودخل النادى في مشاكل مالية تسببت في كل اللى حصل”.