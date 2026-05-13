الاغتراب والهوية في «آل عبس» .. عرض مسرحي لافت بجامعة بني سويف اليوم

يُقدّم طلاب قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بجامعة بني سويف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عمر فرج، العرض المسرحي «آل عبس»، وذلك اليوم الأربعاء على مسرح الجامعة الأهلية ببني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة عزة فاروق الجوهري، عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتدور أحداث العرض المسرحي «آل عبس»، كما أوضح رئيس قسم المسرح والدراما الدكتور عمر فرج، حول عمل فني ذي طابع مختلف يتمحور حول فكرة الاغتراب، ومدى قسوته إذا كان داخل الوطن. ويطرح المؤلف صلاح عبد السيد الفكرة بشكل موسّع، ولكن في إطار درامي محكوم داخل مخيلة البطل «عنترة»، حيث يثير عددًا من التساؤلات ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والفكرية والفلسفية.

ولا تقتصر فكرة الاغتراب على الخط الدرامي فقط، بل تمتد إلى أسلوب الطرح ومدى تأثيره على الخشبة والمتلقي في آن واحد، لتأتي الرؤية الإخراجية وتعالج ظاهرة تغريب الفكر والمفكرين، وما يترتب عليها من صراعات داخلية وخارجية.

وتتوالى الأحداث داخل مخيلة «عنترة» عبر الزمن، حيث يصل به الاغتراب إلى حد الجنون نتيجة اضطهاد تاريخه البطولي، ومحاولات طمس إنجازاته التي سطرها خلال حرب أكتوبر 1973، حين شارك مع رفاقه في تحقيق نصر كبير. ورغم ذلك، تستمر محاولات الأعداء في شن حروب خفية تستهدف كسر الإرادة الفكرية، من خلال استقطاب ضعاف النفوس وتحويلهم إلى أدوات داخلية.

ويجسد العرض تأثير هذا الصراع على تماسك الأسرة، حيث يمتد الاغتراب ليطال العلاقات بين أفرادها، من جيل إلى آخر، بما يعكس تفككًا داخليًا يهدد كيان «البيت الواحد» الذي يفترض أن يكون رمزًا للألفة والأمان.

وينتهي العرض باستمرار الصراع بين الأعداء وأعوانهم من جهة، والأسرة من جهة أخرى، مع التأكيد على ضرورة مقاومة التغريب والدفاع عن الهوية، حيث ترمز «عبلة» إلى الوطن، بينما ترمز «رتيبة» إلى تاريخ مصر بما يحمله من بسالة وشجاعة.

مسرحية يا آل عبس بطولة الفنان عمرو على “ عنترة ” - الفنان عادل الجندي “ حداد ”- الفنانة نسمة عبد التواب “ عزة ” - الفنانة شيماء ربيع “ رتيبة ” - الفنان هانى غباشي “ ماجد” - الفنان سلامة الدمرداش" ذكري “ - الفنان أحمد حمودة ” عمارة “ - الفنان مارك صفوت ” شكري “ - الفنان أحمد هارون ” مصطفى “ - الفنانة رشا نظمي ” المدام" - والفنان أحمد السقا “ شهاب ”

“ بنو غيلان ” ؛ “ دراما حركية ” الفنانة مريم حسن - الفنان محمد هشام - الفنان محمد عبد الوهاب

آل عبس أشعار و ألحان احمد الدمنهوري - تصميم استعراضات مارك صفوت - إضاءة أحمد راضي - الملابس والاكسسوارات من تنفيذ فريق العمل - ديكور شادي قطامش دعاية وإعلان أحمد زيزو تصميم بوستر وتصوير أحمد هارون تحت إشراف رئيس قسم المسرح والدراما أ.د عمر فرج.