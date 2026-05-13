أسعار النفط تتراجع قليلًا بعد موجة صعود قوية وسط استمرار أزمة مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية اليوم، الأربعاء، بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب القوية، بينما يواصل المتعاملون تقييم اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز ومتابعة بيانات المخزونات الأمريكية.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.4% إلى 107.36 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 101.91 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية .

وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 3% خلال الجلسة السابقة.

ولا تزال الأسواق في حالة ترقب بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران بأنها «تعتمد على أجهزة الإنعاش»، مع رفضه أحدث رد إيراني على مقترحات السلام المدعومة أمريكيًا، ما زاد المخاوف من استمرار الصراع لفترة أطول.

ويظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، مغلقًا إلى حد كبير أمام الحركة التجارية بعد تشديد إيران القيود عقب اندلاع الحرب في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها تتوقع استمرار الإغلاق الفعلي للمضيق حتى أواخر مايو، ما سيؤدي إلى سحب أكبر بكثير من المتوقع من المخزونات العالمية.

وقدرت الإدارة أن تنخفض المخزونات العالمية بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الحالي، فيما قد يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 106 دولارات للبرميل خلال مايو ويونيو.

كما تراقب الأسواق القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين غداً وبعد غد، حيث من المتوقع أن تشمل المناقشات الحرب مع إيران والتوترات التجارية والرسوم الجمركية وأمن الطاقة.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بكين مساء اليوم الأربعاء، على أن تُعقد اجتماعات ثنائية ومأدبة رسمية غداً الخميس، تليها محادثات إضافية الجمعة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة مساء أمس تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.188 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو الجاري في رابع انخفاض أسبوعي متتالٍ.

كما استوعبت الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادرة الثلاثاء، والتي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما يزيد تعقيد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لاحقًا للحصول على إشارات إضافية بشأن ضغوط الأسعار الأساسية والخطوات المقبلة للبنك المركزي الأمريكي.

ويرى محللون أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يبطئ نمو الطلب العالمي على الوقود، وهو ما قد يخفف جزئيًا من مكاسب الأسعار الناتجة عن اضطرابات الإمدادات.