الجنيه المعدني الجديد يدخل التداول.. تعرف على أماكن الحصول عليه وآلية الصرف

بدأت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة طرح الجنيه المعدني الجديد للتداول داخل السوق المصري، في إطار خطة تهدف إلى تطوير منظومة العملات المعدنية وتحسين جودتها بما يواكب احتياجات التعاملات اليومية، خاصة مع تزايد الطلب على “الفكة”.

وأكد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن الإصدار الجديد يأتي بتحديثات فنية تشمل تطوير الخلطة المعدنية المستخدمة في تصنيع بعض الفئات، وعلى رأسها الجنيه، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والقيمة الاسمية، ويحد من محاولات صهر العملات أو المتاجرة بها بشكل غير قانوني.

استمرار تداول الفئات الحالية

وشدد رئيس المصلحة على أن طرح الجنيه المعدني الجديد لا يعني إلغاء الإصدارات السابقة، حيث تستمر فئات ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه المتداولة حاليًا في السوق بشكل طبيعي.

وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لضمان استقرار منظومة النقد وتوفير العملات المعدنية بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.

طريقة الحصول على الجنيه المعدني الجديد

وأعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن الحصول على الجنيه المعدني الجديد متاح من مقرها في شارع سك العملة بمنطقة العباسية بالقاهرة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الاثنين إلى الخميس، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

ويتم تنظيم عملية الصرف من خلال إعطاء كل مواطن رقمًا تسلسليًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، لضمان تنظيم التوزيع ومنع الزحام.

كما يتم صرف عبوة واحدة لكل فرد، تحتوي على 100 قطعة من الجنيه المعدني الجديد، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحصول عليه وتداوله.

تصميم مستوحى من الحضارة المصرية

وكشف رئيس المصلحة أن الجنيه الجديد يحمل تصميمًا خاصًا لقناع الملك توت عنخ آمون، في إطار توجه الدولة لإبراز الرموز التاريخية والحضارية على العملات المصرية.

وأشار إلى أن خطة تطوير العملات المعدنية تأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف رفع كفاءة منظومة النقد المساعد، وضمان توفير العملات المعدنية بشكل مستمر في الأسواق، بما يسهل المعاملات اليومية للمواطنين.