فرص لحاق محمد السيد وعمر جابر بإياب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المغربي محمود بنتايج أوقف نفسه عن المشاركة في مباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك بعد الطرد في الذهاب اعتراضا على الحكم.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : بنتايج اعترض واحتج على قرار الحكم حتى تم إيقافه ولكن وجود أحمد فتوح أنقذ الزمالك حتى وإن كان وجود بنتايج مهم أيضا.

وأوضح أن محمد السيد نسبة لحاقة بالمباراة كبيرة وسيخوض التدريبات اليوم ويستطيع خوض تدريبات الخمس والجمعة ويشارك في مباراة نهائي الكونفدرالية.

وواصل: عمر جابر فرص لحاقة 50% وفي رأي مزق في العضلة الضامة إصابة قوية وأتمنى أن يشارك لأنه قوة هجومية وفي حال عدم مشاركته أري أن محمد إبراهيم أفضل في هذا المركز من محمد إسماعيل.

واختتم شوبير تصريحات: خوان بيزيرا جاهز فنيا وبدينا لخوض المباراة، ومعتمد جمال الأكثر معرفة بحالة كل اللاعبين وسيختار الأفضل في الجاهزية للكشاركة في المباراة.