الأقصر.. انقطاع المياه عن 3 مناطق في إسنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 700 مم GRP التابع لمحطة رقم 3 بمدينة إسنا غرب، ما تسبب في تأثر عدد من المناطق بانقطاع المياه بصورة مؤقتة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة تشمل عزبة الخزان والنجوع والشيخ فضيل، مؤكدة الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة انتقلت فور تلقي البلاغ إلى موقع الكسر لبدء أعمال الإصلاح العاجلة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وتقليل فترة الانقطاع.

كما أشارت إلى التنسيق مع صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بالقرى المتضررة لإخطار الأهالي بأماكن تمركز سيارات المياه وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة كبار السن والأسر الأكثر احتياجًا.

ودعت شركة المياه المواطنين بالمناطق المتأثرة إلى ترشيد استهلاك المياه خلال فترة الإصلاح لحين عودة الخدمة بشكل كامل.