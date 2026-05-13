رئيس جامعة الأقصر تشارك في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

شاركت الدكتور صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة مشروع موازنة الجامعة للعام المالي 2026/2027، وخطط التطوير والمشروعات المستقبلية.

وضم وفد الجامعة المشارك في الاجتماع الدكتور شريف محمد السيد أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفى محمود المستشار الهندسي للجامعة، والمهندس عبدالهادي عبد اللطيف مدير عام الشؤون الهندسية، إلى جانب الاستاذ ممدوح الطاهر مدير عام الشؤون المالية و الاستاذ عبد الحفيظ فوزي مدير عام التخطيط.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بموازنة الجامعة، وبنود الباب السادس الخاصة بالمشروعات والاستثمارات، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية والتطويرية التي تستهدف دعم العملية التعليمية وتحسين البنية التحتية داخل الجامعة.

وأكدت رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، حرص جامعة الأقصر على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتوسع بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرة إلى أهمية دعم المشروعات التعليمية والبحثية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

كما تناولت المناقشات احتياجات الجامعة المستقبلية، وخطط دعم الكليات والمنشآت الجامعية، بما يواكب التوسع في البرامج التعليمية والتخصصات المختلفة، ويعزز من قدرة الجامعة على تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة.