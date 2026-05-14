رفضت مقابلته.. ضبط موظف هدد فتاة بعد خطبتها لآخر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر فتاة من قيام أحد الأشخاص بتهديدها بحرق وجهها بمادة كاوية حال رفضها مقابلته بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج. وبسؤالها، قررت أنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص وانفصلا منذ نحو 6 أشهر، إلا أنه حاول مؤخرًا التواصل معها لمقابلتها، وعقب رفضها بسبب خطبتها لآخر، قام بتهديدها على النحو المشار إليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه موظف ومقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فيما أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.