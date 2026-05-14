رئيس مركز الخارجة يشهد بدء التشغيل التجريبي للمجزر النصف آلى

شهد اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، فعاليات بدء تشغيل المجزر النصف آلي بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة المجازر ورفع كفاءتها لضمان تقديم لحوم آمنة وبجودة عالية للمواطنين، حيث ​رافقه خلال الزيارة الدكتور عصام محمد كومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والطبية المعنية.

​​متابعة آليات التشغيل وتطبيق الاشتراطات

وتفقد اللواء ياسر كمال الدين أقسام المجزر المختلفة، واطلع على مراحل العمل التي تتم بنظام "النصف آلي"، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، حيث أن المجزر مجهز بأحدث المعدات لضمان إتمام عملية الذبح والكشف الطبي على الذبائح بدقة فائقة تحت إشراف بيطري كامل، بما يضمن وصول منتج صحي ومطابق للمواصفات الفنية للجمهور.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية، والحفاظ على نظافة المكان وصيانة المعدات بشكل دوري لضمان استمرارية العمل بنفس الكفاءة، فى إطار توجهات الدولة لتطوير البنية التحتية للمحافظات، وتوفير بدائل حضارية للمجازر القديمة، مما يساهم في الحد من الذبح خارج المجازر، ويضمن الرقابة الصارمة على اللحوم المتداولة في الأسواق بمركز الخارجة.